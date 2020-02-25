رياضة | صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

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كشف موقع (لو10 سبورت) الفرنسي، عن إمكانية عقد صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان في الصيف المقبل.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن الأوروجوياني جودين مدافع إنتر ميلان، يسعى لإقناع نجم برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان، بالانتقال إلي الإنتر في الصيف المقبل، على خلفية علاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعهما منذ تواجدهما سويًا في أتلتيكو مدريد.

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وكانت تقارير عالمية، قد ألمحت في وقت سابق إلى عدم ممانعة برشلونة في إدراج جريزمان ضمن صفقة مهاجم النيراتزوري، لاوتارو مارتينيز، من أجل تخفيض القيمة الإجمالية المطلوبة لإتمام عملية الأرجنتيني، خاصة وأن إنتر ميلان يضع ضم مهاجم برشلونة كأولوية في هذا السياق.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي الإيطالي على ملعب الأخير (سان باولو) مساء اليوم الثلاثاء لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.