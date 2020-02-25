رياضة | مران الأهلي| مفاجأة سارة وتدريب قوي للحراس وجلسة بين عبدالحفيظ ونجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| مفاجأة سارة وتدريب قوي للحراس وجلسة بين عبدالحفيظ ونجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق على هامش مران الفريق الجماعي، والذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت جلسة عبدالحفيظ مع الشحات، من أجل الاستفسار منه عن أسباب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، ومطالبته ببذل المزيد من الجهد بالمباريات المقبلة، خاصةً أنها ستكون مباريات مصيرية.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى خاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية تحت قيادة يانكون ميشيل، حرص خلالها على التسديد من خارج منطقة الجزاء والتدريب على الكرات العرضية.

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كما شارك رمضان صبحي لاعب الفريق، في تدريبات الفريق الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة لما يقرب من شهرين قبل تعافيه.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجهيز اللاعب حتي يلحق بمباراة الفريق المقبله امام صنداونز والمقرر لها السبت المقبل بإياب دور الثمانيه لبطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

ويستعد الأهلي لاستضافة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت 29 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.