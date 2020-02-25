رياضة | بالأرقام.. كيف جاءت مواجهات ميسي ضد الأندية الإيطالية بدوري الأبطال ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كيف جاءت مواجهات ميسي ضد الأندية الإيطالية بدوري الأبطال ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة الإسباني بقيادة لاعبه ليونيل ميسي مع فريق نابولي مساء اليوم على ملعب السان باولو وذلك في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودائما ما يظهر ليونيل ميسي بشكل مؤثر ضد الأندية الإيطالية، حيث سجل في شباكهم 12 هدفا وصنع 4 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد ميسي من عاشقي شباك فريق ميلان بشكل خاص في الأندية الإيطالية، وكانت 8 أهداف من الـ12 الذي سجلهم في شباك ميلان فقط، بينما أحرز هدفين في شباك يوفنتوس، ومثلهما في شباك روما.

وكان قد سجل قائد فريق برشلونة بدوري أبطال أوروبا بشكل عام 114 هدفا وصنع 33 اسيست، ومنها أحرز 24 ثنائية، و8 هاتريك، و1 سوبر هاتريك، و1 ميجا هاتريك.

وقُسمت أهداف ليونيل التي سجلها بالبطولة الأوروبية كالتالي :-

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68 هدف في المجموعات.

26 هدف في ثمن النهائي.

12 هدف في ربع النهائي.

6 اهداف في نصف النهائي.

هدفان في النهائي.