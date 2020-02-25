شكرا لقرائتكم خبر عن قصة 39 لقبًا أفريقيًا تُوجت بهم أندية ومنتخبات مصر في عهد حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

الراحل مبارك، اعتبره عدد من الرياضيين الراعي الرسمي لجميع الألعاب الرياضية في مصر، والشريك الأساسي في عديد من تتويجات الكرة المصرية على مستوى الأندية والمنتخبات لاحتضانه واحتوائه لهم على مدار 30 عامًا من حكمه لمصر.

وشهدت فترة رئاسة حسني مبارك منذ أكتوبر من عام 1981 حتى فبراير من عام 2011، العديد من الألقاب الأفريقية لفرق ومنتخبات مصر بجميع مراحلها العمرية في كرة القدم، وصلت للرقم 39.

أولًا.. بطولات الأندية المصرية في أفريقيا في عهد مبارك

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29 لقبًا كانت حصيلة الأندية المصرية خلال مشاركتها ببطولات أفريقيا في عهد الراحل مبارك، بواقع 15 منها للأهلي و11 للزمالك و3 للمقاولون العرب، وكانت أول ألقاب أندية مصر في أفريقيا بعهد مبارك من خلال فريق النادي الأهلي وإحرازه لقب أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1981.

ثانيًا.. ألقاب منتخب مصر الأول في عهد مبارك

وتربع منتخب مصر الأول على عرش القارة السمراء بـ 5 تتويجات لأمم أفريقيا في عهد الراحل حسني مبارك وذلك أعوام 1986 بالقاهرة و1998 ببوركينا فاسو، وثلاثية تاريخية تحت قيادة حسن شحاتة أعوام 2006 بالقاهرة و2008 بغانا و2010 في أنجولا، حيث كان مبارك يعد استقبالات حافلة لبعثات منتخبنا الوطني العائدة بالألقاب والتتويجات في كل مرة، ويمنحهم التكريمات والأوسمة مع كل مناسبة، كما حقق منتخب مصر لكرة القدم ذهبية دورة الألعاب الأفريقية مرتين في ولايته، وذلك عامي 1987 و1995، فضلًا عن بلوغ منتخبنا الوطني نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا في عهد الرئيس الأسبق الراحل.

ثالثًا.. ألقاب منتخبات الشباب والناشئين في عهد مبارك

كما شهدت ولاية مبارك لحكم مصر 3 تتويجات لمنتخبات الشباب والناشئين في أفريقيا، أولها لقب «الكان» للشباب عام 1991 بالقاهرة، ثم 2003 ببوركينا فاسو، كما تُوج منتخب مصر للناشئين بلقب أمم أفريقيا مرة وحيدة في عهد الرئيس الراحل وذلك عام 1997 ببوتسوانا، في حين أن المنتخب الأوليمبي شارك في دورة الألعاب الأوليمبية مرتين في ولاية مبارك، وذلك عامي 1984 في لوس أنجلوس و1992 ببرشلونة.