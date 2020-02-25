الملكي يزاحم البارسا علي ضم لاعب نابولي.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

أعلنت تقارير لموقع كالتشيو ميركاتو أن ريال مدريد يسعي لضم لاعب نابولي الإيطالي وهو الأسباني فابيان رويز خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت تقارير الصحف الأسبانية خلال الأيام الأخيرة أن برشلونة يضع نصب عينيه نفس اللاعب لضمه إلي صفوفه في فترة الأنتقالات الصيفية القادمة لتبدأ المنافسة بين الغريمين لضم هذا اللاعب.

ولكن أعلنت العديد من التقارير الصحفية أن الملكي علي إستعداد لدفع 70 مليون يورو من أجل الحصول علي خدمات اللاعب.

ويلعب فابيان رويز في مركز خط الوسط برفقه مدربه غاتوزو مدرب نابولي وتواجد اللاعب في 22 مباراة هذا الموسم حيث تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين أخرين في جميع المسابقات.