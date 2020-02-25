تصريحات راموس قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020





أكد الأسباني سيرجيو راموس قائد الكتيبة الملكية علي أن فريقه ينتظره مباراة في غاية الصعوبة أمام ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف راموس في المؤتمر الصحفي قبل موقعة الغد "نحن مستمرين بالعمل الجاد علي الرغم من خسارة الفريق في المباراة الأخيرة أمام ليفانتي "ولكن لدينا فرصة ثمنية لتعويض كل شئ ، هذا الأسبوع.

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وتابع "لدينا مباريات قوية وحاسمة سواء يوم الغد أمام النادي الانجليزي أو يوم الأحد أمام الغريم التقليدي".

وواصل تصريحاته:بإن دوري الأبطال هي مسابقة خاصة ودافع إضافي للاعبين وجماهير الميرنجي.

وحول مسألة تجديد تعاقده مع النادي" قال لست متسرعاً بشأن تجديد عقدي مع النادي الأن علينا التركيز علي الأشياء المهمة سواء مباراة الغد أو يوم الأحد".

وأكمل حديثه بخصوص تجديد تعاقده: لدي علاقة جيدة مع النادي ورائعة ولا يوجد أي شئ سلبي بخصوص ذلك ولم أقم بطلبات إضافية من أجل تجديد العقد وأنا علي يقين بسياسيات النادي مع اللاعبين في هذا السن ، وفي حال كان النادي يريد بقائي سأبقي لا داعي للقلق.