ليون الفرنسي رفض الحصول على خدمات رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

يستعد النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ لمواجهة فريق ليون الفرنسي مع نادي ​يوفنتوس​ يوم الأربعاء في ذهاب الدور الـ16 من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​.



وذكّر موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي، أن رونالدو، كان قريبا من الإنتقال إلى صفوف ليون عندما كان في سن الـ15 عاما، إلا أن النادي الفرنسي رفض الفكرة في اللحظات الأخيرة.

وفي التفاصيل، أن سبورتينغ لشبونة أراد الحصول على خدمات لاعب ليون وقتها توني فايريليس، لكن النادي البرتغالي لم يكن يملك الأموال الكافية لإتمام الصفقة، فإقترح على ليون مبادلته بكريستيانو رونالدو، إلا أن النادي الفرنسي رفض الفكرة حينها.