شكرا لقرائتكم فايلر والأهلي والمقاولون وبيراميدز أبرز المستفيدين من انسحاب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكثر من هدية قدمها نادي الزمالك لمنافسيه في الدوري العام، بعد انسحاب القلعة البيضاء من مباراة القمة 119، والتي كان من المقرر إقامتها أمس الأثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الرابع والمؤجل من عمر مسابقة الايجيبشن ليج.

واستقر اتحاد الكرة على تطبيق اللائحة على نادي الزمالك، الذي تحجج بسوء الحالة المناخية وكثافة الأمطار وتأثيرها على ازدحام الطرق، كسبب في منع حافلة ناشئين الزمالك من التوجه إلى استاد القاهرة بعدما كان مسئولو الفريق الأبيض قد قرروا خوض لقاء القمة بالناشئين خوفا من اجهاد الفريق الأول الذي يستعد لاستضافة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قدوم الأهلي وحكام المباراة إلى استاد القاهرة بالأمس رغم سوء الأحوال الجوية، وتأخير القمة لمدة ساعة لتبدأ في الثامنة والنصف بدلا من السابعة والنصف، مع منح الزمالك فرصة امتدت لنصف ساعة تقريبا بعد انطلاق المباراة في موعدها الجديد، كان سببا كافيا لدى الجبلاية في توقيع أكثر من عقوبة على نادي الزمالك.

وفي بيان رسمي أكد مسئولو اتحاد الكرة على أسفهم على هذا المشهد الكروي، مشددين هلى تطبيق اللائحة على الزمالك باعتباره منسحبا من اللقاء والتي تنص على، اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة بنتيجة 2/0، وخصم 6 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

الأهلي استفاد في أكثر من ناحية بهذا القرار، بعد حصد ثلاث نقاط أبعدته أكثر عن المنافسة ليغرد منفردا بقمة الدوري برصيد 48 نقطة محققا العلامة الكاملة من 16 فوز متتالي، لكن الفريق الأحمر لم يكن الفائز الوحيد.

فضياع 9 نقاط من الزمالك، حافظ للمقاولون العرب على المركز الثاني مؤقتا، والذي يحتل وصافة الدوري برصيد 31 نقطة بعد 17 مباراة خاضها، ورغم أن الزمالك يتبقى له مباراة مؤجلة إلا أن خصم 6 نقاط تضمن لذئاب الجبل المركز الثاني إذا واصل انتصاراته في الدور الثاني للدوري.

أما الفائز الثالث فكان فريق بيراميدز صاحب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة بعد خوضه 17 مباراة، والذي يعيش حالة من الصحوة مؤخرا يطمح بها إلى الانقضاض على المركز الثالث مستغلا انشغال الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، من أهم المستفيدين من انسحاب الزمالك، وذلك لاحتساب اتحاد الكرة النتيجة لصالح الأحمر بفوز بهدفين وفقاً للائحة، وبهذه النتيجة يحقق أبناء القلعة الحمراء الفوز الـ16 على التوالي في الدوري، ويقترب المدرب السويسري من تحطيم الرقم القياسي الذي حققه جوزيه المدير الفني السابق بالفوز في 17 مباراة على التوالي خلال دوري 2004-2005، لتتبقي مباراة وحيدة لتحقيق إنجاز جديد.