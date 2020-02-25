شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى لليد يجتمع بالتجمع الخامس يومى الخميس والجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة الاتحاد الدولى لكرة اليد رئسة حسن مصطفى إجتماع المجلس فى أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة على مدار يومى الخميس والجمعة المقبلين وفقا لتاكيدات مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد المصرى للعبة .

ويشهد اجتماع الاتحاد الدولى حسم ملف أكثر من بطولة عالم و هما بطولة 2027 للرجال و 2025 للسيدات و بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما فى 2023.

يذكر أن مصر حصلت على تنظيم بطولة العالم للرجال 2021 و التى أقيمت نسختها الأخيرة فى ألمانيا و الدنمارك .

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ويعقد وزير الشباب و الرياضة الدكتور اشرف صبحى إجتماعات بصفة دورية مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم القاهرة حضرها مؤخرا اللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة، والدكتور احمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء على درويش مدير هيئة استاد القاهرة، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للإستثمار، اللواء فوزي عطية مستشار الوزير للمشروعات، ومحمد نصر المستشار المالى للوزير، وحسين لبيب مدير البطولة وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة.

تناول اللقاء المستجدات المتعلقة بإنشاء الصالات المغطاة المقرر لها استضافة مباريات البطولة، وعرض جدول زمني للانهاء من أعمال جميع الصالات الرئيسية والفرعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة والدورية مع اللجنة المنظمة للبطولة لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بتنظيم واستضافة اكبر بطولات الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلاً عن تكليف كل لجنة فرعية بالمهام الخاصة بها والقيام بأدائها على أكمل وجه.

كما تم عرض الخطوات التنسيقية مع الاتحاد الدولى لكرة اليد فى تتفيذ كافة الاشتراطات الدولية للصالات.