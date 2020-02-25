كارتيرون يستقر على خوض مباراة الزمالك ضد الترجي بتشكيل "سوبر الأهلي"

جدة - عمرو شويل

الزمالك ضد الترجي

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقوة للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي تحمل الطابع الثأري بعدما نجح الفريق الأبيض في خطف لقب السوبر الإفريقي من بين أنياب بطل تونس في المباراة التي جمعتهما يوم 14 فبراير الماضى في الدوحة. موعد مباراة الزمالك ضد الترجي

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره الترجي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الحالي 2019-2020، وذلك على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير الجاري.

تشكيل الزمالك ضد الترجي



ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على نفس التشكيل الذى خاض به مباراته أمام الأهلى بالسوبر المصرى ، فى مواجهة الترجي التونسي والمكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وحازم إمام فى خط الدفاع،وطارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، ومصطفى محمد فى خط الهجوم

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الزمالك ضد الترجي

ولن يقوم كارتيرون بتغييرات إلا فى حالة وجود إصابة لأى لاعب أو عدم الجاهزية، خاصة أن المدرب الفرنسى يرى ضرورة الاعتماد على القوام الأساسى للأبيض فى مواجهة الترجى التونسى، نظرًا للمعنويات المرتفعة لدى اللاعبين بعدما حققوا بطولتين متتاليتين بالإضافة إلى أسبقية الفوز على الفريق التونسى فى السوبر الإفريقى وهو ما سيُسهل المأمورية فى مباراة الذهاب لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة فى تونس.

الزمالك ضد الترجي

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بالفوز ببطولتين في أسبوع واحد وهما السوبر الأفريقي على حساب الترجي والسوبر المحلي أمام الأهلي، حيث يأمل عبور محطة الترجي من أجل التقدم خطوة جديدة صوب المنافسة على لقب دوري الأبطال الغائب عن "البيت الأبيض" منذ 18 عامًا، ليواصل العودة إلى صدارة المشهد داخل القارة السمراء بعدما حقق الكونفدرالية العام الماضي والسوبر الإفريقي مؤخرًا.

الزمالك ضد الترجي



ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، بعد أن انتزع منه بطولة السوبر الأفريقي، من أجل تحقيق نتيجة كبيرة تريح الأعصاب قبل مواجهة العودة في تونس، وهو ما جعل الفريق الأبيض يرفض خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري والتي كان المقرر إقامتها أمس، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل موقعة دوري الأبطال.



