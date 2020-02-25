شكرا لقرائتكم ياسر رضوان عن انسحاب الزمالك : "الكرة المصرية بعافية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن ما حدث فى القمة 119 بين الأهلى والزمالك التى إلغيت لعدم حضور الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة بالرغم من إعلان اللعب بالناشئين يؤكد أن الكرة المصرية بعافية .

وقال رضوان فى تصريح لـ "الخليج 365": "الكرة المصرية تسير للخلف فى ظل هذه الأحداث التى شهدتها أكبر قمة يتابعها الوطن العربى" .

و أشار لاعب الأهلي السابث، إلى أن ما حدث يعد فضيحة للكرة المصرية فى ظل وجود مدربين أجانب على رأس القطبين و إستقطاب طاقم حكام أجنبى ، مشيرا إلى أن ما حدث أمامهم فضيحة بالفعل .

وطالب رضون، اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بضرورة تطبيق اللائحة بكل بنودها فيما يخص موقف القمة ، مشيرا إلى إنها ستعد الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاع الكرة المصرية من أجل أن يعرف كل نادى انه لا يوجد أحد فوق القانون .

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ويعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جلسة اليوم لمناقشة أحداث مباراة القمة أمس بين الأهلى والزمالك والتي تم إلغاؤها بسبب عدم حضور الفريق الأبيض إلى ستاد القاهرة رغم تأخير المباراة لمدة ساعة لتقام في الثامنة والنصف مساء بدلا من السابعة والنصف.

وتأتى جلسة أعضاء اللجنة الخماسية على هامش الاجتماع الذى سيقام بأحد الفنادق، مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

كما تتطرق مسئولة الاتحاد الدولي في جلستها مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

وتنتهى ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.