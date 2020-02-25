شكرا لقرائتكم إنبى يرفض مواجهة طلائع الجيش فى الدوري بسبب الأهلي وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مسئولى إنبى فى خطابهم المرسل إلى اتحاد الكرة أنهم يرفضون مواجهة الأهلى وبيراميدز، يومى 11 و14 من مارس المقبل، فى اللقاءين المؤجلين من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والأسبوع الثامن عشر من المسابقة المحلية على الترتيب، لأنه يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين لضيق الوقت بين المباراتين، حيث يطالبون بضرورة تحديد مواعيد تكون مناسبة لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بين مواجهتى الأهلى ثم بيراميدز، رافضين خوض المباراتين فى تلك المواعيد.
ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.
وكان إنبى قد حقق الفوز فى مباراته أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ثم تعادل فى أخر مبارياته بالمسابقة أمام طنطا سلبيًا، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى الممتاز، والتى أقيمت بينهما يوم 10 من فبراير الجارى.
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