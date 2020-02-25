شكرا لقرائتكم مندوب الترجي يصل القاهرة والفريق يلحق به غدا استعدادا لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الي مطار القاهرة منذ قليل مندوب نادي الترجي التونسي للترتيب لاستقبال بعثة فريقه في القاهرة وفندق الإقامة وملاعب التدريب استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تصل بعثة فريق الترجي التونسي للقاهرة غدا، علي ان يخوض الفريق اول مران له غدا استعدادا للمواجهة المرتقبة.

من ناحية أخرى يعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق علي هامش مران اليوم ، للحديث عن مكافات بطولتي السوبر الافريق والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.

وقام مجلس الزمالك بصرف أمس مكافأة السوبر الافريقي للاعبين وسيحصل اللاعبون علي مكافات الترجي اليوم، بينما سيكون محور الاجتماع عن مكافات السوبر المحلي أمام الأهلي ، وكذلك قيمة المكافأة بعد حصول اللاعبين علي بطولتين في أسبوع واحد.

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وكان التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم لاعبا الزمالك قد حضرا إلي مقر النادي أمس قبل موعد مباراة القمة التي كان مقررا لها السابعة والنصف مساءا ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تواجد الثنائي وهو حصولهما علي مكافأة الفوز بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة يوم 14 قبراير الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف امس مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، الا ان التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافات كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا الي النادي وحصلا علي مستحقاتهما.

ويخوض فريق الزمالك لكرة القدم مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.