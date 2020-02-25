شكرا لقرائتكم كوفاتش يتوقع عودته إلى التدريب في الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بأنه نجح في شحن طاقته من جديد والاستمتاع بفترة الراحة التي حصل عليها بعد رحيله عن تدريب بايرن في نوفمبر الماضي، وبات مستعدا للعودة إلى التدريب مجددا.

وقال كوفاتش (48 عاماً) في تصريحات لقناة "سيرفوس" التليفزيونية النمساوية مساء الاثنين إنه كان بحاجة للابتعاد لفترة بعد مشواره مع بايرن، مضيفا: فترة الثلاثة أشهر جعلتني بحال جيد للغاية. وأضاف: لدي الآن الحماس اللازم والبهجة والاستعداد لإنجاز شيء ما مجددا. أتوقع أن يحدث هذا في الصيف.

وتردد أن كوفاتش كان يمكنه العودة للتدريب في أواخر العام الماضي عبر هيرتا برلين، وهو أحد الأندية التي لعب لها كوفاتش خلال مسيرته لكنه رفض.

ويظل كوفاتش المرشح الأوفر حظا لتدريب هيرتا برلين لكن المدرب لم يعلن عن أي التزام حتى الآن، وألمح فقط إلى أنه يفضل العمل بالأندية أكثر من المنتخبات إذ قال: العمل اليومي يحمل متعة كبيرة.