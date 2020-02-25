شكرا لقرائتكم تياغو سيلفا وهيريرا يزيدان أوجاع باريس قبل لقاء دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن باريس سان جيرمان أنه سيفتقد القائد تياغو سيلفا ولاعب الوسط أندير هيريرا لعدة أسابيع وسيغيب الاثنان عن إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد بروسيا دورتموند يوم 11 مارس المقبل.

ويغيب قلب الدفاع تياغو سيلفا لثلاثة أسابيع تقريباً بسبب إصابة في الفخذ مني بها خلال الانتصار على بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم الأحد، وأضاف النادي أن هيريرا سيبتعد لفترة قد تصل إلى شهرين بسبب إصابة عضلية.

ويفتقد باريس سان جيرمان أيضا ماركو فيراتي وتوماس مونييه بسبب الإيقاف في مباراة الإياب ضد دورتموند في العاصمة الفرنسية الشهر المقبل. بعدما خسر الفريق الباريسي 2-1 في لقاء الذهاب بألمانيا.