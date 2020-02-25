أبوتريكة ينعي «محمد حسني مبارك» بهذه الكلمات

نعى اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة الرئيس الأسبق حسني مبارك، منذ قليل.

وكتب أبوتريكة على صفحته على الفيسبوك منذ قليل: "‏رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك، وغفر الله له، وتجاوز عن سيئاته، وخالص التعازي للأسرة، ورحم الله الجميع".

تُوفي، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.