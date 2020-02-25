روسيا اليوم تبرز تصريحات «مرتضى منصور» بشأن أزمة لقاء القمة

أبرزت روسيا اليوم تصريحات رئيس نادي الزمالك ، المستشار مرتضى منصور بشأن أزمة لقاء القمة أمام الأهلي .

حيث كتبت "روسيا اليوم" : عقب إلغاء الكلاسيكو المصري بين الأهلي والزمالك، الذي كان مقررا إقامته أمس الاثنين، رغم تأجيل المباراة لساعة كاملة، أنهى مرتضى منصور رئيس الزمالك سيناريو الانسحاب بتصريحات جدلية.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في مداخلة تلفزيونية على إحدى المحطات المصرية، أن فريقه لم يكن يريد الانسحاب من مواجهة الأهلي، ولكن الظروف القهرية المتمثلة في سوء الأحوال الجوية، وإلغاء 3 مباريات في دوري القسم الثاني أمس الاثنين في العاصمة القاهرة، بالإضافة إلى تعطل حافلة الفريق في كوبري 6 أكتوبر، حالت دون وصوله إلى استاد القاهرة في الموعد المحدد له وأجبرته على عدم خوض اللقاء.

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وأضاف رئيس نادي الزمالك أن كل شيء محسوب بالورقة والقلم، والفريق "الأبيض" لن يحصل على عقوبات، ولن يتم خصم نقاط من رصيده بالدوري.

وقال مرتضى: "لا يملك اتحاد الكرة حق معاقبتنا وخصم نقاط في نهاية الموسم أو اعتبارنا مهزومين، سنبدأ في التحرك قانونيا في كل الاتجاهات لتحديد موعد آخر للمباراة في الفترة المقبلة ولن نقبل بالخصومات".

وهدد مرتضى أنه سيعتزل المحاماة ومجلس النواب في حال معاقبة الزمالك، كما أنه سيغادر البلاد، وسيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية للشكوى.