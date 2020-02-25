شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة القمة .. هدايا قدمها الفريق الأبيض لمنافسيه فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكثرمن هدية قدمها نادي الزمالك لمنافسيه في الدوري العام، بعد انسحاب القلعة البيضاء من مباراة القمة 119، والتي كان من المقرر إقامتها أمس الاثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الرابع والمؤجل من عمر مسابقة الايجيبشن ليج.

قدوم الأهلي وحكام المباراة إلى استاد القاهرة بالأمس رغم سوء الأحوال الجوية، وتأخير القمة لمدة ساعة لتبدأ في الثامنة والنصف بدلا من السابعة والنصف، مع منح الزمالك فرصة امتدت لنصف ساعة تقريبا بعد انطلاق المباراة في موعدها الجديد، كان سببا كافيا لدى الجبلاية لـ تطبيق اللائحة على نادي الزمالك، وتوقيع أكثرمن عقوبة على الفريق الأبيض .

وفي بيان رسمي أكد مسئولو اتحاد الكرة على أسفهم على هذا المشهد الكروي، مشددين هلى تطبيق اللائحة على الزمالك باعتباره منسحبا من اللقاء والتي تنص على اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة بنتيجة 2/0، وخصم 6 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

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الأهلي استفاد في أكثر من ناحية بهذا القرار، بعد حصد ثلاث نقاط ليغرد منفردا بقمة الدوري برصيد 48 نقطة محققا العلامة الكاملة من 16 فوز متتالي.

الفريق الأحمر لم يكن الفائزالوحيد، فضياع 9 نقاط من الزمالك، حافظ للمقاولون العرب على المركز الثاني مؤقتا، والذي يحتل وصافة الدوري برصيد 31 نقطة بعد 17 مباراة خاضها، ورغم أن الزمالك يتبقى له مباراة مؤجلة إلا أن خصم 6 نقاط تضمن لذئاب الجبل المركز الثاني إذا واصل انتصاراته في الدور الثاني للدوري.

أما الفائز الثالث فكان فريق بيراميدز صاحب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة بعد خوضه 17 مباراة، والذي يعيش حالة من الصحوة مؤخرا يطمح بها إلى الانقضاض على المركز الثالث مستغلا انشغال الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، من أهم المستفيدين من انسحاب الزمالك، وذلك لاحتساب اتحاد الكرة النتيجة لصالح الأحمر بفوزه بهدفين وفقاً للائحة، وبهذه النتيجة يحقق أبناء القلعة الحمراء الفوز الـ16 على التوالي في الدوري، ويقترب المدرب السويسري من تحطيم الرقم القياسي الذي حققه مانويل جوزيه المدير الفني السابق بالفوز في 17 مباراة على التوالي خلال دوري 2004-2005، لتتبقي مباراة وحيدة لتحقيق إنجاز جديد.