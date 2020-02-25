شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لليد يعقد اجتماعاته يومي الخميس و الجمعة المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة الإتحاد الدولى لكرة اليد رئسة حسن مصطفى إجتماع المجلس فى أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة على مدار يومى الخميس والجمعة المقبلين وفقا لتأكيدات مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصرى للعبة .

و يشهد إجتماع الإتحاد الدولى حسم ملف أكثر من بطولة عالم وهم بطولة 2027 للرجال و 2025 للسيدات وبطولة العالم للشباب تحت 21 عاما فى 2023 .

جدير الذكرأن مصر حصلت على شرف تنظيم بطولة العالم للرجال 2021 و التى أقيمت نسختها الأخيرة فى ألمانيا و الدنمارك .

و يعقد وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى اجتماعات بصفة دورية مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم القاهرة حضرها مؤخرا اللواء محمد نور المديرالتنفيذي للوزارة، والدكتورأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء على درويش مديرهيئة استاد القاهرة، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للإستثمار، اللواء فوزي عطية مستشار الوزير للمشروعات، ومحمد نصر المستشار المالى للوزير، وحسين لبيب مدير البطولة وهشام نصررئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة.

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يتناول اللقاء المستجدات المتعلقة بإنشاء الصالات المغطاة المقرر لها استضافة مباريات البطولة، وعرض جدول زمني للانهاء من أعمال جميع الصالات الرئيسية والفرعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة والدورية مع اللجنة المنظمة للبطولة لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بتنظيم واستضافة اكبر بطولات الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلاً عن تكليف كل لجنة فرعية بالمهام الخاصة بها والقيام بأدائها على أكمل وجه.

كما تم عرض الخطوات التنسيقية مع الاتحاد الدولى لكرة اليد فى تتفيذ كافة الاشتراطات الدولية للصالات.