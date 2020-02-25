شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مندوب الترجي للقاهرة والفريق يصل غدا استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الي مطار القاهرة منذ قليل مندوب نادي الترجي التونسي لاستقبال بعثة فريقه في القاهرة وترتيب الإقامة وملاعب التدريب استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر إن تصل بعثة فريق الترجي التونسي للقاهرة غدا، علي إن يخوض الفريق أول مران له غدا استعدادا للمواجهة المرتقبة.

من ناحية أخرى يعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق علي هامش مران اليوم ، للحديث عن مكافآت بطولتي السوبر الافريق والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.

وقام مجلس الزمالك بصرف أمس مكافأة السوبر الافريقي للاعبين وسيحصل اللاعبون علي مكافآت الترجي اليوم، بينما سيكون محور الاجتماع عن مكافآت السوبرالمحلي أمام الأهلي، وكذلك قيمة المكافأة بعد حصول اللاعبين علي بطولتين في أسبوع واحد.

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وكان التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد اوناجم لاعبا الزمالك قد حضرا إلى مقر النادي أمس قبل موعد مباراة القمة التي كان مقررا لها السابعة والنصف مساء ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تواجد الثنائي وهو حصولهما علي مكافأة الفوز بالسوبرالافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة يوم 14 فبراير الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف أمس مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، إلا إن التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافآت كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا إلي النادي وحصلا علي مستحقاتهما.

ويخوض فريق الزمالك لكرة القدم مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.