شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفض مواجهة الطلائع قبل خوض المباراتين المؤجلتين "الأهلى وبيراميدز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولوإنبى، مواجهة فريق طلائع الجيش بعد تلقيهم بعض الأنباء حول إقامة اللقاء يوم 5 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرمن مسابقة الدورى الممتاز، لذا أرسل مسئولى النادى البترولى خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم يطالبون فيه بخوض المباراتين المؤجلتين لهم من الدورالأول أمام الأهلى وبيراميدز، قبل مواجهة الطلائع، فى الدورالثانى من المسابقة المحلية.

كما أوضح مسئولى إنبى فى خطابهم المرسل إلى اتحاد الكرة أنهم يرفضون مواجهة الأهلى وبيراميدز، يومى 11 و14 من مارس المقبل، فى اللقاءين المؤجلين من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والأسبوع الثامن عشر من المسابقة المحلية على الترتيب، لأنه يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين لضيق الوقت بين المباراتين، حيث يطالبون بضرورة تحديد مواعيد تكون مناسبة لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بين مواجهتى الأهلى ثم بيراميدز، رافضين خوض المباراتين فى تلك المواعيد.

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ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

وكان إنبى قد حقق الفوز فى مباراته أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ثم تعادل فى أخر مبارياته بالمسابقة أمام طنطا سلبيًا، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى الممتاز، والتى أقيمت بينهما يوم 10 من فبراير الجارى.