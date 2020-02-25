شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يرفض عروض الاحتراف وينتظر "تقدير" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك مناقشة عروض الاحتراف التي وصلته مؤخرا بعد تألقه مع الزمالك وقيادته للفريق للحصول علي لقبي السوبرالافريقي والمحلي، والذي كان هو أحد أهم أسباب الفوز بهما خاصة السوبرالمحلي بعدما نجح في التصدي لركلتي جزاء أمام الأهلي.

وأكد أبو جبل لوكيل أعماله أنه يرفض الحديث في أي عروض احتراف في الوقت الراهن لرغبته في التركيز مع الزمالك ، والحصول علي بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن القلعة البيضاء ما يقرب من 18 عاما.

في نفس السياق كشف مصدر داخل نادي الزمالك إن أبو جبل يرفض الرحيل أو مساومة النادي والضغط عليه لتعديل عقده، خاصة أنه يحصل علي أقل عقد بين زملاءه في الفريق، وخاصة في مركز حراسة المرمي، فضلا عن قيامه بالتنازل عن ما يقرب من 2 مليون جنيه لفريقه السابق سموحة عند انتقاله للزمالك، وينتظرالحارس تعديل عقده من جانب إدارة الزمالك خاصة بعد تألقه مع الفريق، وهو التقدير المنتظر من جانب إدارة النادي للحارس.

في نفس السياق فان مجلة فوربس العالمية احتفلت مؤخرا بتألق أبو جبل مع الزمالك بوضع صورته علي غلاف أحد الأعداد الصادرة لها مؤخرا تقديرا لدوره مع الزمالك ومساهمته في الحصول علي لقبي السوبر الافريقي والمحلي .

من ناحية أخرى يعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق علي هامش مران اليوم ، للحديث عن مكافآت بطولتي السوبرالافريقي والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي المصري.

وقام مجلس الزمالك بصرف أمس مكافأة السوبرالافريقي للاعبين وسيحصل اللاعبون علي مكافآت الترجي اليوم، بينما سيكون محور الاجتماع عن مكافآت السوبرالمحلي أمام الأهلي، وكذلك قيمة المكافأة بعد حصول اللاعبين علي بطولتين في أسبوع واحد.

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وكان التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم لاعبا الزمالك قد حضرا إلي مقرالنادي أمس قبل موعد مباراة القمة التي كان مقررا لها السابعة والنصف مساء ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تواجد الثنائي وهو حصولهما علي مكافأة الفوز بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة يوم 14 قبراير الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف أمس مكافآت اللاعبين من خزينة النادي ، إلا إن التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافآت كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا إلى النادي وحصلا علي مستحقاتهما.

ويخوض فريق الزمالك لكرة القدم مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

مران اليوم هو الأول للزمالك عقب أزمة مباراة القمة أمام الأهلي والتي كان مقررا لها أمس ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، والتي انسحب الزمالك منها بسبب عدم وصول الفريق لاستاد القاهرة.