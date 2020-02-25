شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..روجينا الشرنوبى لاعبة الطائرة:بحب هند رستم وبتخانق لو حد عاكسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجمة اليوم فى برة الملعب هى روجينا الشرنوبى لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزهور، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم .. بحب أرسم جدا فى أوقات الفراغ .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

تشيكن سويت اند ساور .. دى الحاجة الوحيدة اللى بعرف أعملها بصراحة .

من نجمك المفضل ؟

عادل إمام .. بحبه جدا .. فنان كبير و كل أعماله لها قيمة .

من مطربك المفضل ؟

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عمرو دياب بالتأكيد .. نجم حقيقى .

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه ؟

عازفة بيانو .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

ممكن اتخانق لو حد ضايقنى فى المعاكسة ..

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

هند رستم.. بحب شكلها قوى و تمثيلها .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال أكتر .. خاصة بحكم التدريب و ممارسة الرياضة .