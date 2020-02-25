تأجيل مباراة القادسية وظفار بكأس آسيا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ):

قال الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الآسيوي، وافق على تأجيل مباراة القادسية مع ظفار العماني.

وكان مقررًا أن تقام المباراة اليوم الإثنين، على ملعب استاد "جابر الأحمد" الدولي، ضمن كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأضاف الشيخ أحمد اليوسف، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن التأجيل جاء بطلب من الاتحاد الكويتي نظرا للإجراءات الاحترازية وللمصلحة العامة مشيرا الى أن التأجيل "حتى إشعار آخر".

وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وجه يوم أمس الاثنين بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازيا نظرا إلى التطورات المتعلقة بالفيروس.