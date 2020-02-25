فان دايك: صلاح أحد العناصر المهمة في ليفربول.. وأرقام تتحدث عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي السر وراء مواصلة فريقه كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، كما أثنى على زميله المصري محمد صلاح.

ونجح ليفربول في الفوز على وست هام بثلاثية مقابل هدفين في مباراة الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، ليواصل ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الدوري بعدما وصل إلى النقطة 79 وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية قال فان دايك: "ما هو السر؟ الحفاظ على الهدوء والابتعاد عن العصبية، هذا هو الشيء الرئيسي، حافظنا على عقليتنا خلال المباراة وأظهرنا القوة ولم نشعر بالتوتر".

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وأضاف المدافع الهولندي: "نستمر في اللعب ومواصلة الضغط، ستمر لحظات سيواجه فيها الخصم بعض المشكلات حينها نستغل الفرصة".

وتابع: "لقد كانوا أفضل منا قليلاً، لعبوا بشكل جيد لكنني أعتقد أن عدم الشعور بالتوتر هو الشيء الرئيسي وراء تحقيق الفوز".

وعن اقتراب صلاح من تسجيل هدفه الـ20 في الموسم (في كل البطولات) ليصبح العام الثالث تواليًا الذي يسجل فيه نفس العدد أو أكثر قال فان دايك: "أعتقد أنه أظهر خلال المواسم التي قضاها هنا أنه لاعب رائع والأرقام تتحدث عنه، نحن سعداء لوجوده معنا، إنه أحد العناصر المهمة في فريقنا".

جدير بالذكر أن صلاح سجل حتى الآن في هذا الموسم 19 هدفًا (15 في الدوري الإنجليزي- و4 في دوري أبطال أوروبا).