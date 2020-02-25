غياب ثلاثة لاعبين عن صنداونز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صنداونز بطل جنوب إفريقيا عن الغيابات التي ضربت فريقه قبل مباراة الأهلي، مؤكدًا أنه سيخسر خدمات 3 عناصر قبل الصدام الأفريقي.
ويتأهب صنداونز لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
وقال موسيماني من خلال تصريحات نقلتها كيك أوف: "لسوء الحظ لن يكون أنيلي مُتاح لهذه المباراة ، ثابيلو أيضا لن يكون مُتاح في الجانب الأيمن، لكن سيكون هناك خطة."
وأضاف: "لكن لن أدفع بنيكولاس لوكبيني، في الجانب الأيمن، لأنه لاعب صغير وليس لديه خبرة كافية، سوف نرى، ماديشا قد يُشارك في الجانب الأيمن، لانجيرمان لن يكون متاح لهذه المباراة."
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