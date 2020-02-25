المقاولون يعسكر بالإسماعيلية استعدادًا للمصري

يسافر فريق المقاولون العرب اليوم الثلاثاء إلى الإسماعيلية، من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، إلى تجهيز اللاعبين من أجل مباريات الدوري المقبلة، وتصحيح الأخطاء

التي وقع بها اللاعبون خلال المباريات الماضية، ذلك لمواصلة التواجد بالمربع الذهبي، حيث يهدف الفريق منذ بداية الموسم التواجد في المراكز الأربع الأولى للعودة للبطولات الأفريقية بعد غياب.

ويحتل المقاولون المركز الثاني برصيد ٣٢ نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد ٤٨ نقطة.

ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة المصري البورسعيدي مجددا في الدوري، المقرر لها يوم الاثنين الموافق ٢ مارس المقبل.

وكان المقاولون سحق المصري برباعية نظيفة، خلال دور الـ١٦ من كأس مصر، وتأهل لدور ربع النهائي ليلاقي الاتحاد السكندري.