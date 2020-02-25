ناشئات سباحة سموحة يواصلن حصد الميداليات ببطولة الإسكندرية

حقق فريق سباحة سموحة ٢٠٠٩ نتائج متميزة في منافسات بطولة الاسكندرية حيث أسفرت نتائج سباق 100متر صدر عن فوز السباحة زينه درويش بالمركز الأول والميدالية الذهبية. فوز السباحة زينه درويش بالمركز الأول والميدالية الذهبية. وفي نفس السباق حصلت السباحة چاسمين وليد على المركز الثالث والميدالية البرونزية كما حصل السباح محمد زياد على المركز الأول و الميدالية الذهبية في سباق 50 متر ظهر.

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