كاف يعلن مواعيد بطولة أفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد بطولة أمم أفريقيا للمحليين، التي تنطلق في الكاميرون خلال أبريل المقبل.

وجاءت المواعيد كالتالي:

ستبدأ مرحلة المجموعات في الفترة من ٤ إلى ١٥ أبريل المقبل، فيما سيكون ربع النهائي يومي ١٧ و ١٨ من

الشهر ذاته.

كما سيكون نصف النهائي يومي ٢١ - ٢٢ أبريل وتحديد المركز الثالث يوم ٢٤ أبريل على أن يكون المباراة النهائية يوم 25 من الشهر ذاته.