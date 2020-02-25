كاف يعلن مواعيد بطولة أفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد بطولة أمم أفريقيا للمحليين، التي تنطلق في الكاميرون خلال أبريل المقبل.
وجاءت المواعيد كالتالي:
ستبدأ مرحلة المجموعات في الفترة من ٤ إلى ١٥ أبريل المقبل، فيما سيكون ربع النهائي يومي ١٧ و ١٨ منالشهر ذاته.
كما سيكون نصف النهائي يومي ٢١ - ٢٢ أبريل وتحديد المركز الثالث يوم ٢٤ أبريل على أن يكون المباراة النهائية يوم 25 من الشهر ذاته.
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