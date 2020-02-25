وزير الشباب يفتتح المؤتمر الدولي للطب الرياضي بمكتبة الإسكندرية

افتتح صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور مصطفي الفقي رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية والدكتور فتحي ندا عضو مجلس النواب والنقيب العام للمهن الرياضية، المؤتمر الدولي للطب الرياضي ( الإصابة والتأهيل ) بمكتبة الإسكندرية.
أشار صبحي الى أهمية ما سيتناوله المؤتمر فيما يخص الطب الرياضي وما يتعلق به من آخر المستجدات لما يحدث في العالم، والتى تظهر العديد من الموضوعات الجديدة والمختلفة، مضيفا ان الوزارة تساند كل الجهات التي تسعى الى تطور الرياضة في مصر ، والعمل عليالنهوض بها، حيث ان وزارة الشباب والرياضة تعمل حاليا علي تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، كما اكد على أهمية الخروج بتوصيات من هذا المؤتمر تضيف إلي عملية التطوير التى تسعى اليها الوزارة.
أثني صبحي علي الدور الكبير الذي اصبحت تقوم به نقابة المهن الرياضية تحت قيادة الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية، والتطور الذي تشهده النقابة في عهده والجهد المبذول في سبيل توصيل وإيضاح كل المستجداتوالتطورات لما يحدث في الطب الرياضي علي مستوي العالم.
الجدير بالذكر ان المؤتمر يتناول آخر المستجدات النظرية والعلمية في الطب الرياضي، والأجهزة الحديثة المستخدمة في مجال الطب الرياضي، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول أهم وأحدث الدورات التدريبية والدورات الخاصة في مجال الطب الرياضي، كما يضم المؤتمر دورات ومنها " دورة في الطب الرياضي - دورة في الاحمال البدنية ".
حضر المؤتمر الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية، الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، عبد الله الطنيجي رئيس مجلس إدارة بوينت سبورت الاماراتية، الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح، الاستاذة منال إسماعيل مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية.
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