إنبي يجدد اعتراضه على تقديم موعد مباراته مع طلائع الجيش

تقدم نادي انبي بخطاب لإتحاد الكرة يعترض فيه على تقديم موعد مباراته مع طلائع الجيش لتقام يوم 5 مارس في الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز، وأداء لقائي الأهلي وبيراميدز يومي 11 و14 مارس المقبل. في الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز، وأداء لقائي الأهلي وبيراميدز يومي 11 و14 مارس المقبل. كان انبي قد تقدم بخطاب سابق ولم يجد أى رد من جانب مسؤولي اتحاد الكرة ، وهو ماأعتبره تجاهلا لطلب النادي وعدم وجود تكافؤ للفرص.

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