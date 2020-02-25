جيمي كاراجر ينتقد جماهير ليفربول بسبب محمد صلاح

انتقد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، جماهير الريدز بسبب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، مشيرًا إلى أنه لا يحظى بتقدير كبير من جماهير النادي، على رغم تسجيله 15 هدفًا هذا الموسم.

قال أسطورة ليفربول في تصريحات لشبكة ساكي سبورت العالمية "أعتقد أن جماهير الريدز لا تقدم الدعم الكامل لمحمد صلاح، على رغم أنه لاعب

من الطراز العالمي، وتسعى العديد من الأندية للحصول على خدماته".

وتابع كاراجر حديثه: "ينبغي علينا النظر إلى أرقامه مع ليفربول، فهو لاعب مؤثر جدًا في نتائج الفريق، على رغم أنه لايمتلك القوة البدنية التي لدى ساديو ماني، لاعب الفريق، أو ذكاء فيرمينيو، مهاجم ليفربول".

وأضاف، "جماهير ليفربول كانت تهتف بحماس لـمحمد صلاح في الموسم الأول لكن في الموسميين الماضيين لم يكن الهتاف بالقوة نفسها".

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وأشار أسطورة ليفربول إلى أن نادي ليفربول إذا عرض أحد خماسي الفريق فيرمينيو وماني وأرنولد وفان دايك وأليسون حارس المرمى، وطلب مبلغ 130 مليون يورو فمن الصعب الحصول عليها نظير أحدهم، لكن محمد صلاح بالتأكيد فيجلب هذا المبلغ.

واختتم تصريحاته: "في حالة سؤالي عن الأفضل في ثلاثي الهجوم لليفربول، فمؤكدًا سأختار محمد صلاح".