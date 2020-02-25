انتقد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، جماهير الريدز بسبب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، مشيرًا إلى أنه لا يحظى بتقدير كبير من جماهير النادي، على رغم تسجيله 15 هدفًا هذا الموسم.
قال أسطورة ليفربول في تصريحات لشبكة ساكي سبورت العالمية "أعتقد أن جماهير الريدز لا تقدم الدعم الكامل لمحمد صلاح، على رغم أنه لاعبمن الطراز العالمي، وتسعى العديد من الأندية للحصول على خدماته".
وتابع كاراجر حديثه: "ينبغي علينا النظر إلى أرقامه مع ليفربول، فهو لاعب مؤثر جدًا في نتائج الفريق، على رغم أنه لايمتلك القوة البدنية التي لدى ساديو ماني، لاعب الفريق، أو ذكاء فيرمينيو، مهاجم ليفربول".
وأضاف، "جماهير ليفربول كانت تهتف بحماس لـمحمد صلاح في الموسم الأول لكن في الموسميين الماضيين لم يكن الهتاف بالقوة نفسها".
وأشار أسطورة ليفربول إلى أن نادي ليفربول إذا عرض أحد خماسي الفريق فيرمينيو وماني وأرنولد وفان دايك وأليسون حارس المرمى، وطلب مبلغ 130 مليون يورو فمن الصعب الحصول عليها نظير أحدهم، لكن محمد صلاح بالتأكيد فيجلب هذا المبلغ.
واختتم تصريحاته: "في حالة سؤالي عن الأفضل في ثلاثي الهجوم لليفربول، فمؤكدًا سأختار محمد صلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر جيمي كاراجر ينتقد جماهير ليفربول بسبب محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.