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أسطورة ليفربول يفضل بقاء محمد صلاح على التعاقد مع مبابي وسانشو

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فضّل جيمي كاراجر أسطورة الإنجليزي، بقاء محمد صلاح في صفوف الفريق، على التعاقد مع الثنائي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وارتبط اسم الثنائي كليان مبابي وجادون سانشو بالانتقال إلى ليفربول في الانتقال الصيفية

المقبلة.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت " أعتقد أن ما يقدمه محمد صلاح لليفربول  من الصعب الحصول عليه من مبابي أو سانشو في حالة انضمام أحدهما أو كلاهما لليفربول في

الفترة المقبلة".

وتابع حديثه " مبابي لاعب عالمي ومحط أنظار الجميع وكذلك سانشو فلديه مستقبل كبير في كرة القدم، لكني أعتقد أنهما لن يقدمه الكثير لليفربول مثل محمد صلاح".

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واستطرد " أعتقد أنه من الصعب الحصول على أرقام محمد صلاح في السنوات الثلاث الأول مع ليفربول باستثناء النجم الأرجنتيني ليونيل فهو الأفضل في العالم".

 

 

 

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