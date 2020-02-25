أسطورة ليفربول يتوقع انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة

توقع جيمي كاراجر أسطورة ليفربول الإنجليزي، رحيل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية برشلونة أو ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وقال كاراجر في مقابلة مع شبكة سكاي سبورت العالمية، " قلت

من عام ونصف أنني أعتقد أن صلاح سيغادر أنفيلد، والأن أوكد على ذلك".

وتابع حديثه " أعتقد أن اللاعب لديه رغبة في ارتداء قميص أحد قطبي الكرة

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الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة".

واستطرد قائلًا "أعتقد أن برشلونة وريال مدريد هما الخيار الأول لمعظم اللاعبين، فمن الصعب إبقاء لاعب لديك في حالة تفاوض أحد القطبين للحصول على خدماته".

وأضاف أسطورة ليفربول أنه يفضل يفضل بقاء صلاح في حالة المفاضلة بين الثلاثي فيرمينيو وساديو ماني ومحمد صلاح.