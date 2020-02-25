جهاد جريشة حكمًا لمباراة مدغشقر وكوت ديفوار بتصفيات أمم أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اختيار الحكم الدولي جهاد جريشة، لإدارة مبارا كوت ديفوار ومدغشقر يوم 31 مارس المقبل في مدغشقر بتصفيات أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون. كوت ديفوار ومدغشقر يوم 31 مارس المقبل في مدغشقر بتصفيات أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون. ويعاون جريشة كلًا من سمير جمال وأحمد حسام طه، بينما تقرر اختيار أحمد الغندور حكمًا رابعًا.

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