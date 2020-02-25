اونلاين | بدون تقطيع - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر HD يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش برشلونة LIVE

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موعد مباراة برشلونة ونابولي

برشلونة و نابولي في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا، سوف تقام اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، ويمكن احتساب توقيت المباراة حسب كل دولة عربية كالآتي:

في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان

تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، والعراق والكويت وقطر

الساعة الثانية عشر بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

حقيقة تأجيل لمباراة برشلونة ونابولي بسبب فيروس كورونا

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حتي الآن مباراة برشلونة ونابولي ستقام في موعدها الثلاثاء 25 فبراير 2020، وأكدت السلطات الايطالية أن لاعبين برشلونة سوف يخضعون للفحوصات الطبية قبل السفر لايطاليا،بسبب فيروس كورونبا.

تشكيل فريق برشلونة المتوقع اليوم

كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة من المتوقع أن يختار

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لونجليه، جونيور فيربو

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، دي يونج، آرثور ميلو

خط الهجوم : أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان