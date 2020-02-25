اونلاين | رابط مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم الخميس 2020 / 2/ 25ماتش برشلونة اليوم NOW ON

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نتابع تشكيلة مباراة برشلونة ضد نابولي دوري أبطال أوروبا حالة من الشغف تنتاب جماهير الفريقين حول التشكيل المتوقع لفريق نابولي خلال مواجهته مع برشلونة خلال الدور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة أن الفريقين يتمتعان بنجوم كبار فيضم برشلونة باقة من ألمع النجوم ويأتي على رأسهم ليونيل ميسي وأيضا نابولي الذي يلعب لحسابه العديد من نجوم كرة القدم ومنهم النجم مارتينيز.

تنطلق مباراة ذهاب دور ال16 فى بطولة دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 25/2/2020، ويستضيف فريق نابولى الإيطالى نظيره برشلونة الإسبانى على ملعب سان باولو.

ينتظر الجمهور الإسباني والإيطالي الإفصاح عن تشكيل المباراة، ومن الذي سيلعب ومن الذي سيجلس على دكة البدلاء خاصة فريق نابولي يقوده مدير فني جديد لا يعرف اللاعبين بطريقة جيدة لتكون بذلك الفرصة الكبيرة لبرشلونة لخطف المباراة ولفوز بالثلاث نقاط.