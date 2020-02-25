رياضة | تشكيل أبو قير والأوليمبي في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل أبو قير والأوليمبي في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل مباراة هامة ومرتقبة بين فريقا أبو قير والأوليمبي، في الجولة السادسة عشر، للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

يخوض فريق أبو قير اللقاء بتشكيل مكون من، السيد الصاوي، أحمد العش، ابراهيم رجب ريعو، كمال أبو الفتوح، علي عزت، فرانسيس، محمد الكارتة، هاني السيد، مصطفى الخواجة، محمد عبد الله، مصطفى بهاء.

البدلاء، صبحي سليمان، مرضي جودة، أحمد حسني، أسلم أحمد، نادر قؤاد، رامز زيدان، كيرفالا.

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ويخوض الاوليمبي اللقاء بتشكيل مكون من، هاني جمال، كريم عصمت، أحمد صالح، محمد رجب، أحمد العديسي، خالد الشيخ، طه ابراهيم، عبد الله الرويني، محمد خليفه، اسلام كمال، اسلام جمارك.

البدلاء، أحمد سعيد، أحمد درة، علاء عبد العظيم، محمد كريسبو، هادي أنور، استيفتن اشلي، محمود عطوط.

ويدير اللقاء الحكم عمرو عايد، يعاونه أحمد عبد الحكم، وطارق عبد العال، وحكم رابع محمد عبد النبي.