رياضة | راموس: الأخطاء ضد السيتي وبرشلونة.. ممنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس: الأخطاء ضد السيتي وبرشلونة.. ممنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الإسباني سيرجو راموس لاعب فريق ريال مدريد عن أسباب صعوبة هذا الأسبوع قبل موقعة دوري أبطال أوروبا ضد فريق مانشستر سيتي، وأيضا قبل مواجهة فريق برشلونة في الدوري الإسباني.

وسوف يلتقي فريق ريال مدريد مساء غدا مع فريق مانشستر سيتي على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا.

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وقال راموس في تصريحات صحفية : "كرة القدم هي نتائج، وبغض النظر عما إذا كانت جيدة أم سيئة، ولقد نجحنا في فرض أسلوبنا واللعب بشكل جميل، ونحن نقوم بالعديد من الأمور بشكل جيد، لكن عدم تسجيل الأهداف هو ما يعاقبنا".

وأضاف : "‏سنسعى للفوز ليس هناك وقت من أجل النهوض، ولا تأتي النتائج التي تسعى لتحقيقها سوى بالعمل مع عقلية الفوز، ‏والاستمرار في اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا شرفٌ عظيم".

وواصل : "هامش الخطأ في مباراة السيتي أو يوم الأحد ضئيلٌ للغاية، وقد تكلفك الأخطاء خسارة لقب، فالاخطاء ممنوعة في مثل هذة المباريات".