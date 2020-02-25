رياضة | تصريحات سيرجيو راموس قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات سيرجيو راموس قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على أن فريقع ينتظره مباراة صعبة غدًا أمام ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

راموس أضاف في المؤتمر الصحفي قبل موقعة الغد :"نحن مستمرين بالعمل على الرغم من الخسارة في المباراة الاخيرة، من السهل التحدث ولكن لدينا فرصة مثالية لتعويض كل شيء، هذا الأسبوع".

وتابع :"لدينا مباراة حاسمة وقوية سواء كان يوم غد ضد مانشستر سيتي أو يوم الأحد ضد برشلونة".

وواصل :"بالنسبة لنا فدوري أبطال أوروبا هي مسابقة خاصة ودافع إضافي للاعبين والمشجعين".

وزاد :"لم نحقق هذا العدد من البطولات في هذه المسابقة بالحظ، لقد جاءت بسبب الحافز والقوة التي يمتلكها هذا النادي في هذه المُنافسة".

وأشار :"كرة القدم عبارة عن نتائج سواء كانت النتائج سيئة أو جيدة، الفريق لم يتغير كثيراً، لقد لعبنا في المباراة السابقة ضد ليفانتي بشكل جيد وحاولنا التسجيل ولكن لم نسجل وإستقبلنا هدف في النهاية، هذا كل شيء، لقد أفتقدنا للهدف فقط".

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وأوضح :"أنا فخور ولي الشرف بأن استمر في اللعب بهذه البطولة".

وأردف :"نحن في لحظة حاسمة من الموسم، خطأ واحد ضد مانشستر سيتي أو برشلونة يمكن أن تخسر فيها كل شيء، الآن يجب عليك أن تظهر نفسك كلاعب في هذه الأسابيع الحاسمة".

وحول مسألة تجديد تعاقده مع النادي قال :"لست مُتسرعاً بشأن تجديد عقدي مع النادي، الآن علينا أن نركز في أشياء مهمة وهي مُباراة يوم غد".

وزاد :"لدي علاقة جيدة مع النادي ورائعة، لا يوجد أي شيء سلبي بخصوص ذلك، لم أقم بطلبات إضافية من أجل تجديد العقد وأنا أفهم جيداً سياسة هذا النادي مع اللاعبين في هذا السن، في حال كان النادي يريد بقائي في الفريق فسوف أبقى، لا داعي للقلق".

وأشاد بجوارديولا قائلًا :"لدي الكثير من الاحترام لدى هذا المدرب، إنه مدرب رائع ولديه خبرة كبيرة في عالم كرة القدم وأرقامه تتحدث، نحن لدينا دافع واحد فقط وهو أن نلعب بطولة دوري أبطال أوروبا وليس ضد الفريق أو المدرب".

وأتم حديثه :"نحن في لحظة حاسمة وكل النتائج مهمة ويجب أن نركز بنسبة 100% في المباريات الحاسمة من هذا الموسم".