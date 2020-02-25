رياضة | نجم مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد ويتمنى اللعب مع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد ويتمنى اللعب مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم البرتغالي لعب خط وسط ​مانشستر سيتي​، ​برناردو سيلفا​، بطموحه في اللعب بجوار ​ليونيل ميسي ​نجم ​برشلونة.

ويتمنى برناردو سيلفا في اللعب ضد فريق ​ريال مدريد​ في مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر في ملعب النستياجو برنابيو.

لكن سيلفا لا ينظر إلى ريال مدريد كأحد الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر هذا الموسم، وقد فضل برشلونة، ​باريس سان جيرمان​ وفريقه مان سيتي للفوز بالبطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي قال برناردو : "فريق برشلونة مع ميسي دائمًا خطير جدا ، باريس سان جيرمان مع نيمار ومبابي، هو فريق يمكن أن يحقق أداءً جيدًا بدون خبرة مثل مدريد أو برشلونة ونحن مان سيتي أيضا نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا".