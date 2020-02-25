رياضة | حسني مبارك.. الرياضي الذي عشق لعبة مغمورة وحافظ على رشاقته 91 عاما (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسني مبارك.. الرياضي الذي عشق لعبة مغمورة وحافظ على رشاقته 91 عاما (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع طويل مع المرض حيث كان قد ولد في 28 مايو من عام 1928.

وعرف عن حسني مبارك اهتمامه بالرياضة فكان يمارس الجري يوميًا والسباحة واهتم بلعبة الإسكواش التي كانت مغمورة قبل اهتمامه به.

واعتمد مبارك على نظام غذائي صحي يرتكز بشكل أساسي على الخضار، والقليل القليل من الللحوم الحمراء، مما أبعده عن الكوليسترول وأمراض القلب، وخضع لوصفات غذائية من طبيب متخصص، وكان طبق "صدور الحمام والخس" على رأس أولوياته.

وظل مبارك طوال فترة حكمه يقوم بالكشف الصحي الدوري فكان دائماً ما يستغل زياراته الخارجية لإجراء الفحص الطبي الدوري في أكبر المستشفيات والمراكز الصحية العالمية.