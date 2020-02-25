رياضة | الكاف ينهي أزمة صن داونز قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف ينهي أزمة صن داونز قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 27 فبراير الجاري موعدًا لتدرب صن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، والزمالك والأهلي، قبل مواجهات دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي، من أجل منع تداخل مواعيد الفرق الأربعة.

وأرسل الكاف، خطابات رسمية للأربع أندية يُيلغهم خلالها بموعد التدريبات، على أن يتم تحديد توقيتات التدريبات بين الفرق الأربعة مع هيئة ملعب القاهرة الدولي.

وكان هناك أزمة، في موعد تدريبات صن دوانز الجنوب إفريقي، بسبب إقامة مباراة الزمالك، ضد الترجي التونسي، في موعد تدريبه لحساب دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي، مساء يوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، على أن يلتقي الأهلي صن داونز، مساء يوم السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.