رياضة | عبد الحفيظ vs الشيشيني.. تغيير المناصب لا يعفيك من رؤية لحظات انسحاب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ vs الشيشيني.. تغيير المناصب لا يعفيك من رؤية لحظات انسحاب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحب الزمالك من مباراة الأهلي ليلة أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة، في مشهد يتكرر للمرة الثالثة في قمة الدوري المصري الممتاز.

ربما يتغير منصبك من لاعب في صفوف الفريق تشاهد فريقك أو الفريق المنافس ينسحب من اللقاء، إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وتستعيد الذكريات مرة أخرى.

في البداية قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم خوض اللقاء أمام الأهلي، ثم تغيرت الأمور فلجأ إلى أن يلعب بالناشئين، كحل بدلًا من خصم النقاط أو توقيع عقوبات عليه.

ووصلت حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة، ونزلوا إلى أرض الملعب، ولكنها لم تصل من الجانب الآخر في الزمالك، بسبب تعطلها في الطريق المؤدي إلى استاد القاهرة على حد قولهم.

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أطلق الحكم صافرة بداية المباراة وانتظر 30 دقيقة بعد أن تمهل 60 دقيقة لحين وصول حافلة الزمالك، ثم أنهى اللقاء واحتسب لصالح الأهلي.

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اعتاد على مثل هذه المشاهد بل وأكثر سخونة، إذ كان متواجدًا في تشكيل الأحمر الأساسي عندما انسحب الزمالك بعد مرور مايقرب من 4 دقائق عام 1999، عقب تلقي أيمن عبدالعزيز لاعب الأبيض الكارت الأحمر.

ظل اللقاء معلقًا لمدة 15 دقيقة في محاولات لتهدئة الوضع ورجوع الزمالك عن قراره واستكمال المباراة، وخرج لاعبو الأبيض من المستطيل الأخضر وبقي لاعبو الأحمر فقط، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا احتساب اللقاء للأهلي.

وعلى الجانب الآخر، سامي الشيشيني المدرب العام الحالي في الفريق الأبيض، في تلك المباراة كان اساسيًا في صفوف الزمالك.