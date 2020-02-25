رياضة | تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعي محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد وفاته اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

وكتب "تريكة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك، وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته، وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع".

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يذكر أن مبارك، أجرى عملية جراحية دقيقة، نهاية يناير الماضي، في أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية، وتدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ ودخل العناية المركزة الاسبوع الماضي، قبل اعلان وفاته اليوم الثلاثاء.

ويعد محمد حسني مبارك الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية تولي الرئاسة في 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات واستمر على كرسي الحكم حتي 11 فبراير لعام 2011 قبل تنحيه بعد ضغوط شعبية.

وشهد "مبارك" خلال توليه رئاسة جمهورية مصر العربية على العديد من الانجازات للكرة المصرية، أبرزها تتويج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 5 مرات من أصل 7 ألقاب حققها منتخب الفراعنة طوال تاريخه وذلك أعوام 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.