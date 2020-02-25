رياضة | نجم الأهلي ينعي حسني مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي ينعي حسني مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البقاء لله في وفاة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وأعلن التليفزيون المصري، الثلاثاء وفاة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عامًا

وتوفي مبارك بعد معاناته لسنوات من المرض بعدما حكم جمهورية مصر العربية لمدة 30 عامًا (1981-2011)، قبل أن يسقط بثورة 25 يناير 2011

وأدخل مبارك قبل أيام إلى قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.