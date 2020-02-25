كوكوريلا هدف إشبيلية في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 25 فبراير 2020

توجهت أنظار مسؤولي نادي إشبيلية الإسباني لضم لاعب برشلونة كوكوريلا المعار لصفوف خيتافي، في ظل حاجة الفريق الأندلسي لصفقة أخرى شابة قادرة على إعادة لدوري أبطال أوروبا والتواجد بشكل أفضل في الليجا وكأس الملك.



وانضم صاحب ال٢١ عاما لصفوف خيتافي لمدة عام، على سبيل الإعارة عام واحد، حتى يدفع نادي العاصمة ٦ ملايين يورو للحصول على ٦٠٪ ليحصل برشلونة ٤٠ ٪ ويوجد شرط جزائي بعقد اللاعب يقدر بنحو ٢٥ مليون.

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ونال اللاعب الشاب إعجاب مسؤولي إشبيلية نتيجة طريقته المرنة بالتكتيك داخل الملعب، الذي مكنه من أن يكون لاعب جناح وظهر أيسر ليكون لديه العديد من الخيارات والقدرات المتنوعة.

وأكدت الموندو، على أن إشبيلية لدية نيو قوية بتقديم عرض لشراء خلال انتقالات الصيف المقبل.

واختتمت الصحيفة الكتالونية، أن عديد من الأندية الأخرى ترغب بضم اللاعب، في ظل توافد أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ليفركوزن الألماني كذلك عملاقي الدوري الإنجليزي أرسنال وتوتنهام.