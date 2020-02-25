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شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني ينتقل من الفن إلي كورة القدم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم العالمي الشهير جورج كلوني يتخذ إجراءات من أجل شراء نادي مالاجا الإسباني بالتحديد أسهم الشيخ عبدالله آل ثاني، وذلك بعد أن خلقت الإدارة القطرية حالة من الفوضي للنادي وقد تهدده للهبوط للدرجة الثالثة.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، "أنه يوجد عدد من رجال الأعمال والمنتجين السينمائيين بالولايات المتحدة الأمريكية يسعون من أجل شراء أسهم القطرى عبدالله آل ثانى في نادى مالاجا، وأبرزها مجموعة استثمارية وإعلامية خاصة بالممثل الشهير جورج كلوني".
وأضافت الصحيفة: "أن أنطونيو أجيليرا، رئيس جمعية صغار المساهمين، كشف عن وجود مجموعة من المنتجين السينمائيين المهمين للغاية موجودين في مالاجا، ويرغبون في جعلها هوليود أوروبا، مضيفًا أنهم أصحاب قوة اقتصادية كبيرة للغاية ويتفاوضون على شراء النادي".
وتابعت الصحيفة: "إلى أن مجموعة رجال الأعمال تواصلوا مع إدارة النادى من أجل بحث إمكانية عقد الصفقة، في الوقت الذى طالب فيه عبدالله آل ثانى الحصول على 100 مليون يورو نظير تخليه عن أسهمه في نادى مالاجا وهو ما يرفضه المستثمرين".
وأوضحت الصحيفة أن المجموعة الاستثمارية الخاصة بالنجم الشهير، ترفض دفع المبلغ الكبير الذى يبلغ 100 مليون يورو مقابل شراء النادى، مشيرة إلى أنها دخلت في مفاوضات من أجل تقليل المبلغ خاصة بعد مرور الإدارة القطرية بأزمة قضائية مع صغار المساهمين حيث يجب على عبدالله آل ثانى دفع مبلغ يصل إلى 5.5 مليون يورو الذي أقره القاضي في قراره بإقصائه عن رئاسة النادي.
الجدير بالذكر أن نادى مالاجا استطاع أن يجمع ٣٧ نقطة بعد مرور ٢٩ جولة محتلًا المركز الرابع عشر فى دورى الدرجة الثانية الإسبانى.
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