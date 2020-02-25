شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة المصرية ينعون الرئيس الأسبق حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، على حسابه بـ«تويتر»: «رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاو عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع».

نجوم الكرة المصرية ينعون الرئيس الأسبق حسني مبارك

وكذلك قال محمد ناجي جدو، نجم الجونة الحالي والأهلي ومنتخب مصر سابقًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وخالص التعازي لأسرته وأحبائه».

نجوم الكرة المصرية ينعون الرئيس الأسبق حسني مبارك

ونعى وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، أيضًا الرئيس الأسبق قائلًا: «البقاء لله في رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد حسني مبارك».

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نجوم الكرة المصرية ينعون الرئيس الأسبق حسني مبارك

وتبعه إسلام الشاطر، لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، قائلًا: «البقاء والدوام لله في وفاة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك اللهم تجاوز عن سيئاته واغفر له وارحمه».

نجوم الكرة المصرية ينعون الرئيس الأسبق حسني مبارك

ونشر محمد عواد، حارس الزمالك، صورة للرئيس الأسبق الراحل معلقًا عليها قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

نجوم الكرة المصرية ينعون الرئيس الأسبق حسني مبارك

وكذلك نشر شريف إكرامي، حارس الأهلي، نعيًا للرئيس الأسبق على حسابه بـ«تويتر» قائلًا: «البقاء لله في وفاة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك، إنا لله وإنا إليه راجعون».

نجوم الكرة المصرية ينعون الرئيس الأسبق حسني مبارك

وعبر «إنستجرام»، نشر عصام الحضري، قائد منتخب مصر وحارس الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، صورة جمعته بالرئيس الأسبق الراحل، وعلق عليها قائلًا: «ببالغ الحزن والأسى والألم، أنعي الرئيس محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم. كنت نعم الأب والقائد والزعيم، لن أنساك أبدًا. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. خالص عزائي للسيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك ولأسرة السيد الرئيس، وللشعب المصري والعربي».

نجوم الكرة المصرية ينعون الرئيس الأسبق حسني مبارك

واستعان أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق ولاعب الأهلي والزمالك سابقًا، بمقولة مأثورة للرئيس الأسبق لنعيه عبر حسابه بـ«تويتر» قائلًا: «سوف أموت وسيحكم التاريخ عليا وعلي غيري بما لنا او علينا .. إن الوطن باق و الأشخاص زائلون ومصر العريقة هي الخالدة رحمة الله عليك سيادة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك».