شكرا لقرائتكم خبر عن «الحضري» ينعى «مبارك»: «كنت نعم الأب والقائد والزعيم.. لن أنساك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى عصام الحضري، قائد منتخب مصر السابق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا.

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وقال الحضري، عبر حسابه الرسمي بـ«إنستجرام»: «ببالغ الحزن والأسى والألم، أنعى الرئيس محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم».

وأضاف: «كنت نعم الأب والقائد والزعيم، لن أنساك أبدًا».

وتابع: «اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. خالص عزائي للسيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك ولأسرة السيد الرئيس، وللشعب المصري والعربي. إنا لله وإنا إليه راجعون»